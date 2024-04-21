Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı

Sabah saatlerinde sıralama antrenmanlarını yapan 195 motosikletli ile ATV'li, daha sonra belirlenen etaplarda parkura çıktı.

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