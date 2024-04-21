Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı

        Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te başladı.

        Sabah saatlerinde sıralama antrenmanlarını yapan 195 motosikletli ile ATV'li, daha sonra belirlenen etaplarda parkura çıktı.

        Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar, pistin çevresinde yoğunluk oluştudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Bilecik'te oto hırsızları yakalandı
        Bilecik'te oto hırsızları yakalandı
        Minik motorcu Rüzgar Çınar, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın maskotu o...
        Minik motorcu Rüzgar Çınar, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın maskotu o...
        Bilecikli tır şoförü kabinin üstüne yuva yapan kuş için kontak kapattı
        Bilecikli tır şoförü kabinin üstüne yuva yapan kuş için kontak kapattı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları yarın Bilecik'te ya...
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları yarın Bilecik'te ya...
        Sinema salonlarının emektar makinisti mesleğinden vazgeçemiyor
        Sinema salonlarının emektar makinisti mesleğinden vazgeçemiyor
        Bilecik'te asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye ceza kesildi
        Bilecik'te asker uğurlamasında havaya ateş açan kişiye ceza kesildi