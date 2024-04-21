Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı
Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te başladı.
Sabah saatlerinde sıralama antrenmanlarını yapan 195 motosikletli ile ATV'li, daha sonra belirlenen etaplarda parkura çıktı.
Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar, pistin çevresinde yoğunluk oluştudu.
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