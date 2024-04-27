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        Bilecik'te emniyet ekipleri KGYS ve dronla trafik denetimi yaptı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:07
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        Bilecik'te emniyet ekipleri KGYS ve dronla trafik denetimi yaptı
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        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Trafik Denetleme ve Merkez ile Bozüyük Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün denetimlerinde, kırmızı ışık kuralına uymamak, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten menedilen araca verilen izin süresinin sonunda aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması ile hız ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

        Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 199 araç ve sürücüsüne toplam 346 bin 654 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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