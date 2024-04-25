Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hakkında 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hakkında 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle mevkisinde yol kontrol çalışması yaptı.
"Birden fazla kişi ile konutta silahla yağma" suçundan 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerem D. (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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