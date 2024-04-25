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        Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hakkında 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:48
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        Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hakkında 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle mevkisinde yol kontrol çalışması yaptı.

        "Birden fazla kişi ile konutta silahla yağma" suçundan 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerem D. (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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