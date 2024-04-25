Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı
Bilecik'te, kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 7 zanlı yakalandı.
Bilecik'te, kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 2'sinin "açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı" ile "nitelikli mala zarar verme" suçlarından arandığı tespit edilen 7 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde 21,34 gram sentetik uyuşturucu, 6 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Aranan zanlılar çıkarıldıkları makamlarca serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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