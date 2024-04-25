Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Çalışmalarda, 2'sinin "açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı" ile "nitelikli mala zarar verme" suçlarından arandığı tespit edilen 7 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde 21,34 gram sentetik uyuşturucu, 6 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

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