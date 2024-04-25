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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı

        Bilecik'te, kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:35
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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı
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        Bilecik'te, kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, 2'sinin "açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı" ile "nitelikli mala zarar verme" suçlarından arandığı tespit edilen 7 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde 21,34 gram sentetik uyuşturucu, 6 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Aranan zanlılar çıkarıldıkları makamlarca serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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