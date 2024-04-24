Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hayvan hırsızlığı", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilen H.K. ve A.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, H.K, A.K. ve F.Y ile koyunları satın alan N.K. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Araştırma yapan ekipler, H.K, A.K. ve F.Y'nin çaldıkları 5 koyundan 2'sini N.K'ye, 3 koyunu İ.K'ye sattıklarını tespit etti.

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