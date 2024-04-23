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        Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:46
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        Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet amir vekili Emrah Turan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Pazaryeri ilçe stadında öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

        Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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