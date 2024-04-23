Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet amir vekili Emrah Turan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Pazaryeri ilçe stadında öğrencilerin gösterileri ile devam etti.