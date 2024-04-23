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        Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:45
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        Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam etti. Buradaki kutlamalara, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür vekili Selçuk Karakaş Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli İlkokul Müdürü Şenol Altıntaş, "Bugün burada 104'üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Çocuk oyunlarının oynandığı ve tekvando gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yüksel Ünal ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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