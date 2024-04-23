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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!

        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!

        Amasya'da, tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:39
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        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
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        Amasya'da olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

        KOMŞULAR ARASINDA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı.

        BURNUNU KIRIP, SICAK SU DÖKTÜ

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        Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Üçok, komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atıp, burnunu kırdı. Üçok, ardından apartmanın önündeki Gedik çiftinin üzerine sıcak su döktü.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Çift, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı.

        SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

        Üçok işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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