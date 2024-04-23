Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme! Amasya'da, tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:39 facebook

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