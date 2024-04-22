AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 23 Nisan mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eldemir, mesajında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla çıkılan yolda vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verildiğini, böylece bağımsızlık ve özgürlüğe sahip çıkıldığını ifade etti.

Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis'in vatan sevgisinin, birlik beraberliğin ve bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Milli iradenin tecelligahı TBMM, 104 yıldır ilk günkü heyecan ve coşkuyla, başta çocuklarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı huzur ve refaha kavuşturmak, onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için özveriyle çalışmaktadır. Çocuklara armağan edilmiş bu özel bayramda, daha yaşanabilir, müreffeh, huzurlu ve güçlü yarınlar için çalışırken, çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."