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        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri hem eğlendiriyor hem öğreniyor

        Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerini atölye ve tiyatro etkinlikleriyle hem eğlendiriyor hem de öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:49
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        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri hem eğlendiriyor hem öğreniyor
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        Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerini atölye ve tiyatro etkinlikleriyle hem eğlendiriyor hem de öğreniyor.

        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri Gizem Döner ve Gülden Geçin rehberliğinde hazırlanan proje kapsamında kentteki ilkokul, ana sınıfı ve kreş yaş grubu öğrencilerine Çocuk Tiyatroları ve Atölye etkinliklerinde 11. sınıf öğrencileri, balon, pinyata, boya ve çocuk dansları uygulaması ile tiyatro gösterileriyle ders kazanımlarını içeriklerini uygulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor.

        Okul Müdürü Remzi Düven, AA muhabirine, okulda döner sermaye kurulmasıyla farklı faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

        Kimya Teknolojileri Alanı öğrencilerinin sıvı sabun, Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencilerinin de yorgan kılıfı, yastık, çarşaf, masa örtüsü ile perde dikimi ile forma ve polar ceket üretimi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Düven, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmen ve öğrencilerimiz, önemli bir çalışma yaptılar. İlkokul, ana sınıfı ve kreş öğrencilerimizi okulumuza davet ederek, hem atölye çalışması hem de tiyatro gösterileri sunuyorlar. Bunun yanında öğrencilerimiz uygulamalı eğitimle eğitimlerine katkı sağlamış oluyorlar." dedi.

        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni Döner ise bölüm öğretmenleri olarak çocuklara yönelik şenlik yapmak istediklerini ve çalışmalar sonucu projeyi uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatarak, "11. sınıf öğrencilerimiz burada bir üst geçmeden öncesi yaparak ve yaşayarak çocuklarla vakit geçirerek deneyim kazanmış oluyorlar. Çocuklar içinde eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak aktiviteler yapıyoruz. Öğrencilerimiz öğrendiklerini burada uygulamalı olarak geliştiriyorlar. Eğitimlerimizde, öğrencilerimize ana sınıfı öğrencilerine ne tür etkinlikler planlanır, nasıl sıralamayla uygulanır, hangi etkinliğin çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar gibi konularda eğitimler veriyoruz. Ana sınıfında uygulanabilecek etkinlikleri derslerimizde öğretiyoruz." diye konuştu.

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