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        Haberler Magazin Metin Akpınar'ın olayına bir yorum daha! Nilgün Belgün'den Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılırsa... - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün'den Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı  yorumu: Bir hata 4 kez yapılırsa...

        Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Nilgün Belgün, Orancı'yı eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:50
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        Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayına bağlanan Zeynep adlı kişinin annesi Suphiye Orancı hakkındaki sözlerine tepki göstermişti. Nebioğlu, annesine atılan iftiralara inanmadığı dile getirerek tepkisini şöyle dile getirmişti; "Arkadaşlar, merhabalar. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum! Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem de bir güzel 'Bunlar ne yapıyor?' diye izliyor. Annem ortaya çıkana kadar kim hâlâ iyi bir kalbe sahip, kim hâlâ içinde kötü bir kalbi barındırıyor; anlayalım istiyor bence. Anlayalım! Kötü sözler yazanlar 'Duygu bizim de kapımızı çalacak mı?' diye tutuştular."

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        "SİZ BU KADINA BİR SÜRÜ ŞEY YAPMIŞSINIZ"

        Duygu Nebioğlu, ardından; "Kendi pislikleri örtülsün diye anneme iftira atanlar var ya, o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep'miş, Zeynep kim ya? Ne yüzleri var, ne bir şeyleri var... Ben o kadına ne yapacağım ki? Numaramı verdim arasın diy... Bekliyorum. Arasana beni! Yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına, o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil, siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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        "KAÇ TANE ÇOCUĞUN HAYATI MAHVOLDU"

        Duygu Nebioğlu, sözlerini; "Ve şunu da söylüyorum, bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar var ya; yeriniz cennetlik olsun, gerçekten... Hayatım boyunca dua edeceğim size. O pısmış, korkmuş, oturmuş koca koca ünlüler var ya? Artık sizin de 'karmik' dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak? Kaç tane çocuğun hayatı mahvoldu, sadece dört mü sanıyorsunuz? Az kaldı" diyerek sonlandırmıştı.

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        NİLGÜN BELGÜN'DEN SUPHİYE ORANCI YORUMU

        Daha önce arkadaşı Metin Akpınar'a; "Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir" sözleriyle destek veren Nilgün Belgün, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı eleştirdi; "Bir kadın, ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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        "BİR HATA 4 KEZ YAPILIRSA..."

        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı için; "Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir. Haydi bir kez hata oldu diyelim 'Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer' diye bir söz vardır" ifadelerini kullandı.

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        "ÜSTÜNE GİDİLMEMELİ" DEMİŞTİ

        Öte yandan 2023'te Metin Akpınar ile yıllar önce çektirdiği bu karesini paylaşıp, arkadaşına destek veren Nilgün Belgün; "Bu fotoğraf 1976'da Devekuşu Kabare'de ilk profesyonel oyunculuğumu sergilediğim 'Haneler' adlı oyunun müzik provasından… Benim için anısı ve değeri çok büyüktür. Metin Akpınar benim hem ustam, hem patronum hem de sahne partnerimdi o yıllarda… Son zamanlarda hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili gündemde… Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir. Herkes hatasından ve yanlışından kendi sorumludur ve bedelini de kendi öder, ödemiştir de. Metin Akpınar sanatıyla yıllarca halkı gülümsetmiş yüzünü güldürmüş bir aktördür. Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli. Zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı. İtibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki bu değerli insanların yeri asla dolmuyor… Onları yaşarken güzel anmak değerini bilmek zorundayız. Bunları eski bir dost olarak ustasından çok şey öğrenen bir öğrenci olarak söylemek istedim… Hassas bir durum ve asla dedikodu malzemesi yapılacak bir olay değil" demişti.

        #Nilgün Belgün
        #Duygu Nebioğlu
        #Suphiye Orancı
        #metin akpınar
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