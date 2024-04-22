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        Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü, bir bina boşaltıldı

        İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında büyük panik yaşandı. Yağışın da etkisiyle çalışmalar sırasında inşaatın bitişiğindeki yol çöktü. İnşaat alanının yanında bulunan bir bina da tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:24
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        Arnavutköy'de yoğun yağışın da etkisiyle bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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        DHA'nın haberine göre olay, 20 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde bir derneğin inşaat alanında yaşandı.

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        Yoğun yağışın ardından inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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        İnşaat alanının yanında bulunan 3 katlı bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilirken, çöken yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, incelemelerin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        4 dairenin bulunduğu binada yaşayan 17 kişi ise yakınlarının yanına yerleşti. Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi.

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        İnşaat çalışmaları hakkında bir durdurma kararı alınmazken, bina sakinlerinin yapılan çalışmaların ardından tekrar evlerine girişlerine izin verilecek.

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        "BAYRAMDAN ÖNCE YOL ÇATLADIĞINDA ÖNLEM ALINABİLİRDİ"

        Mahalle sakini Talip Temur, yaşananları şöyle anlattı: "Yol dün akşam çöktü, yağmurdan dolayı. Bir hafta önceden yolda çatlaklar oluştu. İnşaatın bariyerlerini geri alarak çatlağı içeride bıraktılar, önlemini almadılar. Dün akşamda yoğun yağmur yağdığından dolayı, yol çöktü. Tedbir amaçlı yanındaki binayı boşaltarak mühürlediler ama karşısındaki binada riskli."

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        "Şu anda bir çalışma falan yapmıyorlar sadece sabah gelip biraz beton attılar. İSKİ'nin suları dışarı çıkmıştı onu da kapattılar. Akşam belediye ekipleri geldi. Mühendis falan geldi aralarında biraz tartıştılar. Biri 'Ben izin veririm' demiş, diğeri 'İzin vermem' demiş herhalde."

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        "Ben görmedim orada yoktum. Polis, zabıta hepsi geldi ama daha önceden de önlem alınabilirdi. Bayramdan önce yol çatladığında önlem alınabilirdi. O zaman inşaatçılar çalışmayı durdurup önlem almadı. Önlemi alıp devam etselerdi bu sorun olmazdı. Dernek inşaatı yapılıyor."

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