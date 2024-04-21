Bilecik'te oto hırsızları yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde oto hırsızlığına karışan 3 şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde oto hırsızlığına karışan 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'den otomobil çalındığı ihbarı alan Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolünde aracı ve içerisinde bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin ve narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, bong, 2 adet payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Osmaneli ilçesinde, otodan hırsızlık ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalanırken, çalınan müzik tesisatı amfisi ve subwoofer hoparlörü araç sahibine teslim edildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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