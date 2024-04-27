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        Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezine giren yılan yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine giren yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:07
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        Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezine giren yılan yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine giren yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Hisarcık Köyü Beşevler 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişi, yılanı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, özel ekipmanla yılanı yakaladı.

        Zehirli olmadığı belirlenen yılan, ekiplerce doğal ortamına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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