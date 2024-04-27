Bilecik'te Aile Sağlığı Merkezine giren yılan yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine giren yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine giren yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hisarcık Köyü Beşevler 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişi, yılanı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, özel ekipmanla yılanı yakaladı.
Zehirli olmadığı belirlenen yılan, ekiplerce doğal ortamına salındı.
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