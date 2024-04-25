Pazaryeri'nde orman yangınlarına karşı ilkokul öğrencileri bilgilendirildi

Orman işletme şefliğine bağlı ekipler tarafından öğrencilere orman yangınlarının ormanlarımıza verdiği zararlar ve orman yangınları durumunda neler yapılası konularında bilgiler verildi.

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