Pazaryeri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Minik Eller, Büyük Hayaller" temasıyla hafta boyunca etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi, geleneksel sanatları ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için hafta boyunca bayram etkinlikleri planladı.

İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar el sanatları stantları ile buluştu. Özellikle çömlek ve sepet örme gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları çocuklara tanıtıldı. Ayrıca, örgü ve basit nakış işleriyle çocukların ilgisini çekmek amaçlandı.

Etkinlik kapsamında müzik de unutulmadı. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda bağlama eşliğinde seslendirilen Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'e ait türkülerle, çocuklara Türk müziğinin zenginliği ve çeşitliliği sunuldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, yaptığı açıklamada, çocukların kültürel mirasa sahip çıkmalarını ve gelecek kuşaklara aktarmalarını önemsediklerini belirtti. Bu tür etkinliklerin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Beler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Minik Eller, Büyük Hayaller" temasıyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile gelecek nesillerin kültürel mirasa sahip çıkması adına önemli bir adım olarak değerlendirildiğini dile getirdi.