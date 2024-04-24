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        Bozüyük'te çarpışan tırla tankerin sürücüleri yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çarpışan tırla süt yüklü tankerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 02:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 02:58
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        Bozüyük'te çarpışan tırla tankerin sürücüleri yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çarpışan tırla süt yüklü tankerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

        Bozüyük-Bilecik kara yolunun 5'inci kilometresinde seyreden M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle tırın dorsesi yol kenarındaki dereye savruldu, tankerdeki süt yola döküldü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve yolun sütten arındırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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