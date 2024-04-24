UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in kendilerine yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler binasında düzenlediği basın toplantısında UNRWA'nın tarihi boyunca benzer bir saldırıya maruz kalmadığına işaret eden Lazzarini, "Aynı anda 16 ile 18 ülke fonlarını gözden geçirdi ve dondurma ya da kesme kararı aldı. UNRWA, daha önce bu boyut ve şiddette bir kampanyaya maruz kalmamıştı." dedi.

Lazzarini, "UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi. Amaç, Gazze'deki Filistinlilerin mülteci statüsünün yok edilmesi." açıklamasında bulundu.

BM üyelerinin asıl amacı iyi anlamaları gerektiğini ve UNRWA yok edilirse Gazze için sonuçlarının çok büyük olacağını dile getiren Lazzarini, UNRWA personel ve tesislerine yönelik saldırıların soruşturulmasının önemine değindi.

İsrail'in iddialarının ardından fonları askıya alan bazı ülkelerin tekrar fonları başlattığını bildiren Lazzarini, "Umarım son rapor donörlerin güvenini inşa etmek için yeterli olur ve fonlar tekrar artar." mesajını verdi.

Lazzarini, uygulama için de desteğe ihtiyaçları olacağını aktararak, üye ülkelere nasıl bir yol izleyeceklerini anlatacağını bildirdi.

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7 Ekim'in ardından halkın UNRWA'ya 100 milyon dolar bağış yaptığına işaret eden Lazzarini, tüm yaşananlara rağmen UNRWA personelinin görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

KOMİSER, HASTALIK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gazze'ye giren yardım tırlarında nisanda ufak bir artış olduğuna dikkati çeken Lazzarini, bunun daha önceki aylara göre olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Lazzarini, Gazze'deki durumun "insan eliyle oluşturulan bir felaket" olduğunu daha önce de söylediğini anımsatarak, artan tır sayısının siyasi istek olunca yardımın da artmasının mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte özellikle nüfusun yoğun olduğu Gazze'nin güneyinde salgın hastalık riskinin arttığına dikkati çeken Lazzarini, çöp yığınlarının önemli sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.