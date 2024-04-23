Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bilecik'te Oynanan Yöresel Oyunlar" etkinliği düzenlendi.

Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokulundaki programda çocuklar, Bilecik'e özgü "köy göçtü", "gelme top", "aşıkcık" ve "mokacık" oyunlarını oynadı.

Sandalye kapmaca, balon patlatma, çuval ve yumurta taşıma yarışmaları da düzenlenen etkinlikte, Vali Şefik Aygöl ile protokol üyeleri de çocuklara eşlik etti.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın tüm kentte şenliklerle kutlandığını söyledi. Bu kapsamda Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokulunda da kutlama gerçekleştirildiğini anlatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı: "Burada farklı bir çalışma oldu. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımız icra edildi. Bizler de izleme fırsatı bulduk. Hatta birazında biz de oynamaya çalıştık. Çok zevkli ama zor oyunlar olduğunu gördük. Teknoloji bu kadar gelişti. Sosyal medyanın bu kadar güçlü şekilde insanların hayatlarına girdiği bir dönemde geçmişteki güzel oyunlarımızı kaybetmemeliyiz. Burada geçmişimize dikkati çekmeye çalışıyoruz."

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Raif Zileli de organizasyonun "Bilecik'te Oynanan Geleneksel Oyunlar" adlı bilimsel araştırma projesiyle ortaya çıktığını dile getirdi. Bilecik'in köylerinden yöresel oyunlara ilişkin veriler topladıklarını belirten Zileli, şöyle konuştu: "Yaşlılarla görüştük. Çocukluklarında, sokaklarda hangi oyunları oynadıklarını derledik. Yaklaşık 45 oyun derledik. Bugün de amacına uygun bir şekilde, 23 Nisan'da okul bahçesinde bu oyunları kültürel mirasın aktarımı konusunda çocuklarla buluşturduk. Daha önce yaptığımız 'Kampüste Hayat Var', 'Yüz Yüze', 'Benimle Oynar Mısın?', 'Neşeli Günler' gibi projelere bir yenisini daha ekleyeceğiz gibi duruyor."