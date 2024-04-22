Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal temsili olarak makamını devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal makamını 4’ncü sınıf öğrencisi Emir Durmuş’a teslim etti.

Emir Durmuş konuşmasında "Bugün koltuğuna oturduğum Osmaneli Kaymakamımız Sayın Yüksel Ünal’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de bir gün sizin gibi büyüyeceğiz ve ülkemizin gelişmesinde söz sahibi olacağız, ilçemizi en üst mertebeye taşıyacağız. Kısa süreliğinde olsa Osmaneli Kaymakamı olarak yapmak istediklerimden başlayarak ilgili kurum müdürleri ile görüşerek yapılması gerekenleri ilettim." dedi.