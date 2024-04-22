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        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal temsili olarak makamını devretti

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal makamını 4'ncü sınıf öğrencisi Emir Durmuş'a teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:04
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        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal temsili olarak makamını devretti
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal makamını 4’ncü sınıf öğrencisi Emir Durmuş’a teslim etti.

        Emir Durmuş konuşmasında "Bugün koltuğuna oturduğum Osmaneli Kaymakamımız Sayın Yüksel Ünal’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de bir gün sizin gibi büyüyeceğiz ve ülkemizin gelişmesinde söz sahibi olacağız, ilçemizi en üst mertebeye taşıyacağız. Kısa süreliğinde olsa Osmaneli Kaymakamı olarak yapmak istediklerimden başlayarak ilgili kurum müdürleri ile görüşerek yapılması gerekenleri ilettim." dedi.

        Kaymakam Ünal, ziyarete gelen 4’ncücü sınıf öğrencisi Emir Durmuşa teşekkür etti.

        Öğrenci Durmuş'un makam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Şenol Altıntaş ve sınıf öğretmeni de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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