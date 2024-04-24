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        Bilecik Valisi Aygöl'den Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görevine yeniden seçilen Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:53
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        Bilecik Valisi Aygöl'den Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görevine yeniden seçilen Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

        Vali Aygöl, ziyarette Tekin'e yeni dönem için görevinde başarılar dileyerek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aygöl'e teşekkür etti.

        Ziyarete, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

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