Bilecik'te lise öğrencilerine kompozit uçak yapım eğitimi verildi

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında lise öğrencilerine kompozit uçak yapımı ve otopilot yazılımı eğitimi verildiği bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada eğitimin, Düzce Cam, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Meslek Lisesi ile BŞEÜ İHA Atölyesinin ortak çalışması sonucunda 40 gönüllü öğrenciye verildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, 64 saat olarak planlanan eğitimle ilgili alanında uzman dron otopilot yazılım öğretmenleri desteği ile gençlerin savunma sanayi yazılımları üzerine yönlendirilmesinin sağlanacağını belirtti.