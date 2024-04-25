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        Bilecik'te lise öğrencilerine kompozit uçak yapım eğitimi verildi

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında lise öğrencilerine kompozit uçak yapımı ve otopilot yazılımı eğitimi verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:32
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        Bilecik'te lise öğrencilerine kompozit uçak yapım eğitimi verildi
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        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında lise öğrencilerine kompozit uçak yapımı ve otopilot yazılımı eğitimi verildiği bildirildi.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada eğitimin, Düzce Cam, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Meslek Lisesi ile BŞEÜ İHA Atölyesinin ortak çalışması sonucunda 40 gönüllü öğrenciye verildiği duyuruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, 64 saat olarak planlanan eğitimle ilgili alanında uzman dron otopilot yazılım öğretmenleri desteği ile gençlerin savunma sanayi yazılımları üzerine yönlendirilmesinin sağlanacağını belirtti.

        Proje kapsamında savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesi adına gençlerin yönlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Öztürk, "Böyle bir projede yer almak bizim adımıza gurur verici. Şehrimizde bu tip projeler gerekli ham maddenin sağlanması ile devam edecektir. Geçmişte verdiğimiz eğitimler birçok arkadaşımızın bu alanda kendilerini geliştirebilmek adına uygulamalar yapmasına olanak sağladı." ifadesini kullandı.

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