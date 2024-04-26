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        Osmaneli'deki hayvan hastanesinde 136 sahipsiz hayvan tedavi edildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 136 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:47
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        Osmaneli'deki hayvan hastanesinde 136 sahipsiz hayvan tedavi edildi
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 136 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı bildirildi.

        Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, mart ayında ilçe merkezinden toplanan 91 köpeğin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiği, kısırlaştırılıp iç ve dış parazit ile kuduz aşılarının yapılarak doğal ortamlarına bırakıldığı duyuruldu.

        Barınakta bulunan 11 köpeğin sahiplendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gerek araç çarpması gerekse hastalıktan dolayı diğer ilçelerden getirilen 5 köpek ile ilçe merkezinden toplanan 7 köpek, rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alınmıştır. Gerek sahipli gerekse sahipsiz 33 sokak hayvanı gerekli tedavileri yapılarak sahiplerine ya da doğal ortamlarına bırakılmıştır. Bölgede bilinirliği her gün artan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz gün geçtikçe profesyonel ekibimiz tarafından cerrahi operasyonlara ev sahipliği yapmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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