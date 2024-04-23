Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!

Antalya'da, Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (38), geçen yıl 29 Nisan'da evde bilinmeyen nedenle kavga etti. Ercan Akdağ, eşi 3 çocuk annesi Saibe Akdağ'ı yaraladı.

"ÖLDÜRMEYİ GEREKTİRECEK BİR SEBEBİM YOK"

Sanık Ercan Akdağ, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Eşim ile aramızda tartışmalarımız olmuştur ancak canına kastedecek bir eylemde bulunmadım. Ne benim ona, ne de onun bana öldürmeyi gerektirecek bir sebebimiz yoktur. Olay günü tartıştığımız, itiştiğimiz doğrudur ancak öldürme niyetiyle hareket etmedim. Kendisini boğmadım. Benim 3 çocuğum var. Biri engellidir. Bu hususlar ve savunmalarım çerçevesinde suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürmediğimin kabulünü istiyorum. Ben o gün eşimi kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmaya gücüm yetmemiştir. Eşimi kaybettiğim, çocuklarımdan koptuğum için pişmanım" dedi.