Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun mazbatasını aldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İYİ Partili meclis üyelerine mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Onur Tuncer tarafından verildi.

Torun, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, “Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Osmaneli için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Osmaneli Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun." dedi.