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        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun mazbatasını aldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:56
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        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun mazbatasını aldı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İYİ Partili meclis üyelerine mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Onur Tuncer tarafından verildi.

        Torun, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, “Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Osmaneli için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Osmaneli Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun." dedi.

        Seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Torun, şunları kaydetti:

        “Nihayetinde bu seçimi bir kişi kazanacaktı. Nitekim bizler hak ettiğimizi düşünüyorduk ve öyle de oldu. Ben, Osmaneli'de yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Tüm belediye meclis üyelerimiz de Osmaneli halkının belediye meclis üyeleridirler. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz gücümüzü Osmaneli'den ve halkımızdan alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Osmaneli Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Osmaneli’mizin ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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