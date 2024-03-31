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        Bilecik Valisi Aygöl oyunu kullandı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:32
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        Bilecik Valisi Aygöl oyunu kullandı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile geldiği Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki 1001 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi.

        Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Aygöl, tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

        İl genelinde 703 sandıkta 168 bin 656 seçmenin kayıtlı olduğunu belirten Aygöl, "Oy verme sorunsuz devam ediyor. Seçim güvenliği için 1400 kolluk kuvvetimiz görevlerinin başında. Bizler de tüm süreci yakından takip ediyoruz. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'miz vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

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