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        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:13
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        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı.

        Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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