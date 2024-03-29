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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:15
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Düzensiz göçmen yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda giren bir düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanmasının ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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