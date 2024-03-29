Bilecik'te asayiş

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda giren bir düzensiz göçmen yakalandı.

"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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