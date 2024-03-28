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        Telefon dolandırıcısı oğlunun mağdurdan aldığı 1,5 milyon liralık ziynet eşyasını polise teslim etti

        Bilecik'te telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının babası, mağdura ait 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını polis merkezine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:29
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        Telefon dolandırıcısı oğlunun mağdurdan aldığı 1,5 milyon liralık ziynet eşyasını polise teslim etti
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        Bilecik'te telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının babası, mağdura ait 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını polis merkezine götürdü.

        Kendisini polis olarak tanıtan A.E, kent merkezinde yaşayan H.A'yı telefonla arayarak "adının suça karıştığı, dosyayı kapatmak için güvenlik amacıyla evdeki ziynet eşyalarını adresine gelecek polislere vermesi gerektiği" yalanını söyledi.

        H.A, evine gelen A.E'ye 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

        Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini incelemesi sonucu A.E'nin taksiyle evinin bulunduğu Kocaeli'ye gittiğini belirledi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından polisin ulaştığı A.E'nin babası H.E, Bilecik'e gelerek, oğlunun eve bıraktığı altınları polis merkezinde ekiplere verdi. Ziynet eşyaları, H.A'ya teslim edildi.

        Şüpheli A.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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