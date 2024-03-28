Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.
Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde 0,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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