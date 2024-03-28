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        Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:57
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        Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

        Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde 0,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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