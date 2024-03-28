Osmaneli Kaymakamı Ünal, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Muhtarlar Derneği Başkanlığının organizasyonunda muhtarlar ve kamu çalışanlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, iftar sonrası yaptığı konuşmada, mahalle ve köy muhtarlarıyla aynı sofrada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarların, mahalle ve köylerdeki temsilcileri olduğunu belirten Ünal, "Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz." dedi.