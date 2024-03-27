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        Osmaneli'de Dünya Yetimler Günü programı düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:15
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        Osmaneli'de Dünya Yetimler Günü programı düzenlendi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Düzenlenen iftar yemeğine; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Müftü Recep Işıldar, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve yetim çocuk aileleri katıldı.

        Düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Şahin, “Hiç mahzun olmayın, devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz. Bizler buradaki kardeşlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Allah kimseyi yetim bırakmasın. İnsan bazen annesinden bazen de babasından yetim kalır. Bana göre en büyük yetimlik insanın devletinin olmayışıdır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Ömrümüz ve imkânımız yettikçe sizlere destek olacağız.” dedi.

        Türkiye’de hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Kaymakam Ünal ise "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklarımıza için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabiliyorsak bunun memnuniyeti bizlere yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin olduğu yerde hiç kimse yalnız ve kimsesiz değildir. Bizler devletimizin tüm imkanlarını kullanarak her zaman evlatlarımızın yanındayız.” ifadelerine yer verdi.

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