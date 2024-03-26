Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman vakıf ve dernek başkanlarıyla buluştu

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman vakıf ve dernek başkanlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyaretinde başkanlar ile üyelere projelerini anlattı.

        Göreve seçildiği takdirde kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Yaman, kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini belirtti.

        Başkanlar ile üyeler ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

        Ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile partililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaş...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaş...
        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftar programında bir araya geldi
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftar programında bir araya geldi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, Bilecik'te konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, Bilecik'te konuştu:
        Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geld...
        Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geld...
        Uzmanından tüberküloz tedavisi uyarısı
        Uzmanından tüberküloz tedavisi uyarısı