Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman vakıf ve dernek başkanlarıyla buluştu

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyaretinde başkanlar ile üyelere projelerini anlattı.

Göreve seçildiği takdirde kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Yaman, kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini belirtti.