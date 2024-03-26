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        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla kentte en çok kitap okuyan 7 okura birer plaket ve hediye verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:56
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        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla kentte en çok kitap okuyan 7 okura birer plaket ve hediye verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Yusuf Emre Aygün ile yılın en çok kitap okuyan okurlarını 60. Kütüphane Haftası nedeniyle makamında kabul etti.

        Yetkililerden bu sene "Yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler" temasıyla kutlanan hafta ile ilde yapımı devam eden kültür merkezleri ve kütüphaneler hakkında bilgi alan Aygöl, ardından yılın en çok kitap okuyan çocukları Sare Aygün, Yusuf Oral, Onur Selen, Mert Rıfat Süzer, Alp İsmailoğlu ile en çok kitap okuyan yetişkinleri Ramazan Öztürk ve Fahri Atilla Doğu'ya hediye ve plaket verdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Bircan ile İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Aygün de Aygöl'e günün anlamına ithafen kitap hediye etti.

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