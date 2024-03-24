Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı
Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.
Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu.
Söz konusu ürünleri tedarik eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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