Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu.

Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.

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