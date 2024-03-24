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        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı

        Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:50
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        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu.

        Söz konusu ürünleri tedarik eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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