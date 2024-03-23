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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, fabrikaları ziyaret etti

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 fabrikaya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:57
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, fabrikaları ziyaret etti
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 fabrikaya ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette yetkililerle kentin sanayisinin daha ileriye taşınması için fikir alışverişinde bulunarak çalışanlara "hayırlı işler" diledi.

        Yetkililer ve çalışanlar ise ziyaretten dolayı Yaman'a teşekkür etti.

        Şehrin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak projelerini oluşturduklarını, bunun için çalışmaya hazır olduklarını belirten Yaman, "Sanayimizin daha da büyümesi ve gelişmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile Belediye Meclisi üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

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