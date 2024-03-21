Bozüyük'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 4 şüphelinin üzerlerinde 20,17 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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