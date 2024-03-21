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        Bozüyük'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:14
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        Bozüyük'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 4 şüphelinin üzerlerinde 20,17 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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