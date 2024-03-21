Bilecik'te nevruz kutlaması yapıldı

Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, programda yaptığı konuşmada, 21 Mart'ta kutlanan nevruz ile bolluk ve bereket günlerinin karşılandığı, insan ve doğa arasındaki ilişkinin pekiştirildiği, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının olduğunu söyledi.

Nevruzun, geçmişten bu yana birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza yaşanmasına vesile olan özel bir kaynaşma, dayanışma günü olduğunu belirten Bircan, "Birliğimizi güçlendiren nevruz gibi kültürel zenginliklerimizi ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve böylelikle insanlığa ve dünya dostluğunun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak bizlerin asli görevleri arasındadır." dedi.