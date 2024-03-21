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        Bilecik'te nevruz kutlaması yapıldı

        Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:51
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        Bilecik'te nevruz kutlaması yapıldı
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        Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, programda yaptığı konuşmada, 21 Mart'ta kutlanan nevruz ile bolluk ve bereket günlerinin karşılandığı, insan ve doğa arasındaki ilişkinin pekiştirildiği, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının olduğunu söyledi.

        Nevruzun, geçmişten bu yana birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza yaşanmasına vesile olan özel bir kaynaşma, dayanışma günü olduğunu belirten Bircan, "Birliğimizi güçlendiren nevruz gibi kültürel zenginliklerimizi ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve böylelikle insanlığa ve dünya dostluğunun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak bizlerin asli görevleri arasındadır." dedi.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, protokol üyeleri ve öğrencilerin yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlaması, temsili demir dövmesi ve çeşitli yarışmalarla sona erdi.

        Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, siyasi parti ve kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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