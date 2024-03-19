AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuştu:

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Gölpazarı'na maalesef istediği hizmet ve eserleri kazandıramamış belediye başkanlarımız vardı. 'Bir kez de gelin, şu AK Parti belediyeciliğini deneyin' dedik. O gün tam destek verdiniz ve Hayri başkana 5 yıl süreyle yetki verdiniz." dedi.

Milletvekili Dönmez, Gölbaşı ilçesindeki Fatih Dönmez Kültür Merkezi, soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisi, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu ile kapalı pazar yerinin toplu açılış törenine katıldı.

Dönmez, törende yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Hayri Suer'in yeniden Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildiğini hatırlattı.

Gölpazarı'nın yıllardır muhalefet yönetiminde olduğunu aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı hizmetlerden dolayı eski başkanlarımıza da teşekkür ediyorum ama Gölpazarı'na maalesef istediği hizmet ve eserleri kazandıramamış belediye başkanlarımız vardı. 'Bir kez de gelin şu AK Parti belediyeciliğini deneyin' dedik. Sağ olun, o gün tam destek verdiniz ve Hayri başkana 5 yıl süreyle yetki verdiniz. Ben huzurlarınızda bir kez daha Hayri başkana teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten 5 yıl gibi kısa bir süre içinde, bugün burada bunlardan sadece 5'ini saymış. Sayamadığı birçok hizmet daha var."

Fatih Dönmez, Suer'in ilçeye 25 yıldır kazandırılamayan 5 eseri 5 yılda kazandırdığını vurguladı.

Gölpazarı'na hükümetin de büyük katkısının olduğuna değinen Dönmez, "Şu Dikenli Boğaz Yolu, çileli bir yolumuzdu. Ömrümüzden ömür aldı. Birçok ihale yapılmıştı ama gerçekleştirilememişti. Sonunda yol derdinden kurtulmuş olduk. Yine ilçemizin 'Acaba şu doğal gaz bize de gelir mi?' diye özlemle beklediği hizmeti de Allah bu kardeşinize nasip etti. Onu da ayağınıza kadar getirdik." ifadesini kullandı.

- "Yollarımız çamur, çukur ve toz olmaktan kurtulmuş oldu"

İlçede önceden asfaltlanmamış birçok yolun bulunduğunu dile getiren Dönmez, bu durumun özellikle yaz aylarında sıkıntı yarattığına değinerek, şunları kaydetti:

"Biraz önce başkana 'Asfaltlanmamış yerimiz var mı?' diye sordum. 'Sadece yeni açtığımız yollar var. Onların dışında asfalt, parke taşı götürmediğimiz herhangi bir yolumuz kalmadı' dedi. Biz de Bakanlık olarak zaten her yıl asfalt yardımı yapmak suretiyle hem ilçe merkezindeki yolların yapılması, bakım ve onarımı hem de köy yollarımıza yaptığımız desteklerle artık yollarımız çamur, çukur ve toz olmaktan kurtulmuş oldu."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de 5 yıl önce seçilen Belediye Başkanı Suer'in Gölpazarı'nda önemli işler yaptığının dile getirdi.

Suer'in geçen 5 yıllık süreci iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Eldemir, "Genel idarede bir şeyler yapılır, hükümetler icraatlarda bulunur, büyük yatırımları yapar ama bunun yanında siz, yerel olarak eksik kalırsanız bazen yaptıklarınız hiç görülmeyebilir." dedi.

Bugün kapalı pazar yeri, soğuk hava deposu ve kültür merkezi gibi 5 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Eldemir, "Bakın, şunlardan bir tanesi bile CHP'li Bilecik Belediyesinin icraatlarının içinde yok. Bozüyük'te de yok. Burada bir başarı varsa başkanımızın başarısı kadar aslında sizlerin de başarısı var. Siz seçtiniz, güvendiniz. 'Bu adam bu işi yapar' dediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta, Belediye Başkanı Hayri Suer ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.