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        Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerin hazırladığı açık hava sergisi ilgi gördü

        Bilecik'inOsmaneli İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı kapsamında, Osmaneli Anaokulu öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan açık hava sergisi büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:29
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        Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerin hazırladığı açık hava sergisi ilgi gördü
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        Bilecik’inOsmaneli İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı kapsamında, Osmaneli Anaokulu öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan açık hava sergisi büyük ilgi gördü.

        Osmaneli Anaokulu okulu bahçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli eğitim şube müdürü Murat Ersin Korkut, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilerin öğretmenlerinden ve velilerinden aldıkları destekle hazırladığı açık hava sergisi, Çanakkale Zaferi'nin önemli anlarını ve şehitleri anlatan dokunaklı sergilerle beğeni topladı.

        18 Mart Çanakkale Zaferi ile Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide yer alan eserleri Belediye Başkanı Münür Şahin ile tek tek inceleyen Kaymakam Yüksel Ünal öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet ederek eserler hakkında bilgi aldı.

        Sergide konuşan Kaymakam Ünal "18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale tarihinin küçük yüreklerde hissedilmesi bizleri çok duygulandırdı. Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları maket projelerle Çanakkale zaferi hakkında bilgi sahibi oluyor. Proje kapsamında savaş sırasında şehit olan Bilecikli askerlerin kimliğini öğrenme fırsatı da bulan minik öğrenciler, hazırladıkları maketlerle milli mücadelenin hangi şartlarda kazanıldığını görsel olarak yansıtmaya çalışmışlar.

        Tarih bilincinin bu minik öğrencilere küçük yaşta aşılanması gerektiğini anlatan Kaymakam Ünal Çocuklar atalarının neler yaşadığını kendi pencerelerinden küçük bir çalışmayla anlatmaya çalışmış. Ayrıca öğrencilerimiz hazırladıkları bu sergide tarihi konuları da öğrenme fırsatı buluyor. Çanakkale destanın günümüz nesillerine en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerimle bu bayrağı, bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu uğurda canını veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen başta okul müdürümüze, öğretmenlerine, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

        Sergiyi çok beğendiğini söyleyen Belediye Başkanı Münür Şahin de “Sanatsal aktiviteler çocuklarımızın yaratıcılık, yorumlama ve iletişim becerilerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin ellerinden çıkan çalışmalar bizi oldukça heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. İçimizde olanları özgürce ifade ettiğimiz ve farklı bakış açıları türetip bu farklılıklardan beslendikçe eğitimde ileriye gideceğiz. Bu sergi verilen eğitimin uygulamada amacına ulaşmasının bir göstergesi. Öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve velilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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