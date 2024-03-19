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        Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

        Bilecik'inOsmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:12
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        Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
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        Bilecik'inOsmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

        Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109 cu yıl dönümü dolayısıyla ortaklaşa Göksu Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal Ünal, devlet olarak her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

        Bu sene 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılı mübarek ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde Belediye Başkanlığımızın destekleri ile şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk diyen Kaymakam Ünal Şehit ve gazi aileleriyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bizler için son derece değerlidir. Onlar bu vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizdir. Gazilerimiz de şehit yarısıdır. Onlarda bu vatan toprakları için canlarını feda etmekten çekinmemişler. Vatan için hizmet vermişler, cephelerde çarpışmışlar ve oradan gazi olarak gelmişlerdir." dedi.

        Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Münür Şahin de “Ramazan ayında sizinle beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek, birlik beraberlik içinde olmak çok değerli. Biz kendimizi sizlerin ve ailelerinizin sayesinde güvende hissediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de sağlık, sıhhat versin." dedi.

        Düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdürü vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş, kurum müdürleri, Şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

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