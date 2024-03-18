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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, pazar esnafını ziyaret etti

        Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, pazar pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:25
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, pazar esnafını ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, pazar pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan pazar ziyaretinde projelerini ve Bilecik için hayata geçirmeyi planladığı yenilikleri anlattı.

        Pazar Pazarı'nın modern ve otoparkı olan bir kapalı pazaryerine dönüştürüleceğini ifade eden Yaman, bu sayede bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin çok daha konforlu bir hale geleceğini vurguladı.

        Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına ve emeklerine vurgu yapan Yaman, "Bilecik'i daha yaşanabilir, daha modern ve daha yeşil bir kent yapma hedefiyle yola çıktık. Pazar pazarı projesi de bu vizyonumuzun bir parçası. Vatandaşlarımızın destekleriyle 31 Mart'ta başlayacak yeni dönemde, Bilecik için söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

        Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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