Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, pazar esnafını ziyaret etti

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, pazar pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan pazar ziyaretinde projelerini ve Bilecik için hayata geçirmeyi planladığı yenilikleri anlattı.

Pazar Pazarı'nın modern ve otoparkı olan bir kapalı pazaryerine dönüştürüleceğini ifade eden Yaman, bu sayede bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin çok daha konforlu bir hale geleceğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına ve emeklerine vurgu yapan Yaman, "Bilecik'i daha yaşanabilir, daha modern ve daha yeşil bir kent yapma hedefiyle yola çıktık. Pazar pazarı projesi de bu vizyonumuzun bir parçası. Vatandaşlarımızın destekleriyle 31 Mart'ta başlayacak yeni dönemde, Bilecik için söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.