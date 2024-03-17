Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve jandarma bölgesinde 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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