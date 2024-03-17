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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:28
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve jandarma bölgesinde 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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