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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan seçim afişlerinin yırtılmasına tepki

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentin bazı noktalarındaki seçim afişlerinin yırtılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:40
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan seçim afişlerinin yırtılmasına tepki
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentin bazı noktalarındaki seçim afişlerinin yırtılmasına tepki gösterdi.

        Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, ildeki seçim çalışmalarının dostluk içinde yürütüldüğünü belirtti.

        Buna karşın Osmangazi ve İstasyon mahallelerindeki kendisine ait seçim afişlerinin kimliği belirsiz kişilerce yırtıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

        "Yapılan saldırı çirkin ve üzücü. Bu tür eylemler, seçim çalışmalarımızın ne kadar verimli geçtiğini göstermektedir. Kampanya süresince sürekli birleştirici olduğumuza vurgu yaparken, bu tür bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten üzücü. Yapılan saldırı sadece bize değil, Bilecik halkına da yapılmıştır. Bu çirkin eyleme karşı birleştirici olmaya devam edeceğiz."

        Yaman, bölgedeki MOBESE kameralarının incelemeye alınarak gerekli hukuki sürecin başlatıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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