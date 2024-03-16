Bilecik'te üzerine beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Aynı hastaneye sevk edilen Y.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kamyon sürücüsü Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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