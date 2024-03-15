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        Osmaneli'de fırınlar denetlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki fırınlar, zabıta ekiplerince denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:38
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        Osmaneli'de fırınlar denetlendi
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki fırınlar, zabıta ekiplerince denetlendi.

        Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede pide ve ekmek üreten fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yaptı.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Esnafımızın uyarıları dikkate aldıklarını görüyoruz. Hijyen kurallara uyan tüm esnafıma teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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