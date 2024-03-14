Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Prof. Dr. Mehmet Arif Akşit tarafından söyleşi gerçekleştirilen etkinlikte, kısa film ve slayt gösterimi yapıldı, piyano dinletisi sunuldu.

        Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, Bilecik'in sağlık alanında gelişmiş bir kent olduğunu söyledi.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük Devlet Hastanesinin bu zenginliğe katkı sunduğunu vurgulayan Vali Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diğer ilçelerimizde de hastane çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz Söğüt Devlet Hastanesi ile fiziki olarak şehrimizde, tıp alanında önemli yatırımlar almış olacağız. Bunun yanında, Türkiye'de başarılı bir şekilde, 'Afili hastane tipi' dediğimiz, Üniversitemizin hocalarıyla, Sağlık Bakanlığımızın hastanesinin birlikte yürütme şeklini başarılı bir şekilde yürütülen bir araştırma hastanesini görmekten de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

        - "Burada bir başarı hikayesi var"

        Aygöl, haftada bir gün hastanelere giderek hasta ziyaretinde bulunduklarını ve yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

        Bilecik'e çeşitli kentlerden hastaların geldiğine şahit olduklarını kaydeden Aygöl, "Samsun'dan, Trabzon'dan, Muş'tan, memleketin değişik yerlerinden hocalarımızın isimlerini duyup, buraya sağlık sektöründen hizmet almaya gelen insanları görünce mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü burada bir başarı hikayesi var. Genellikle küçük yerlerden büyük yerlere insanlar sağlık hizmeti almak için giderken, ne kadar nüfus olarak küçük bir şehir olsak da, sağlık hizmetinin kalitesinden dolayı gelen hastalardan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de 14 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını, bir "Milli bayram" niteliği taşıdığını dile getirdi.

        "Tıbbiyeli Hikmet" olarak bilinen Hikmet Boran'ın, öğrenciyken İngilizlerin işgaline karşı direniş başlattığını anımsatan Eldemir, şu ifadeleri kullandı:

        "Daha sonraki yıllarda ise, 4 Eylül 1919'da, Sivas Kongresi'ne katılan 3 İstanbullu delegasyonun biridir. Hepimizin ilkokulda, ortaokulda, lisede, inkılap tarihi ve tarih derslerinde, 'Sivas Kongresi'nin sonuçları' diye okutulurken, 'Manda ve himaye asla kabul edilemez' sözünü ilk defa telaffuz eden bir tıbbiyeli. Onun için 14 Mart'ı sadece Tıp Bayramı olarak değil, diğer taraftan da bu memleketin, münevverleri, okumuşları, bu memleketin hikmet sahibi Tıbbiyelilerin, istiklale olan aşkının da aslında bir göstergesi."

        Etkinlikte, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Dundar ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Tuğrul Zeytin de katılımcılara hitap etti.

        Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Kayıboyu Mahallesi'ni ziyaret etti
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Kayıboyu Mahallesi'ni ziyaret etti
        Bilecikli eğitmen, köylü kadınlara okuma yazma öğretiyor
        Bilecikli eğitmen, köylü kadınlara okuma yazma öğretiyor
        Osmaneli'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
        Osmaneli'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
        Osmaneli'de mahalle iftarları başladı
        Osmaneli'de mahalle iftarları başladı
        Bozüyük'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etk...
        Bozüyük'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etk...
        Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"...
        Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"...