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        Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:57
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        Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Alican Tekin, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM çatısı altında emsaline az rastlanmış bir coşku ve duygu seli eşliğinde kabul edildiğini söyledi.

        Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı oratoryonun ardından "İstiklal Marşı’nı En İyi Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Garnizon Komutan Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
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