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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, projelerini tanıttı:

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, "Bilecik, 11 belediyeden oluşuyor. Burada, sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi. Vatandaşlarımız, göreve geldiğimiz takdirde bize 7/24 ulaşabilecekler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:19 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:34
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, projelerini tanıttı:
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, "Bilecik, 11 belediyeden oluşuyor. Burada, sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi. Vatandaşlarımız, göreve geldiğimiz takdirde bize 7/24 ulaşabilecekler." dedi.

        Yaman, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, ulaşılabilir bir belediye olmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bunun için "7/24 Belediyecilik" projesini oluşturduklarını anlatan Yaman, şöyle devam etti:

        "Bilecik, 11 belediyeden oluşuyor. Burada, sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi. Vatandaşlarımız, göreve geldiğimiz takdirde bize 7/24 ulaşabilecekler. İkinci olarak da 'Başkan mahallede' dedik. Bunu niçin dedik? Mahallelerimize gittiğimizde sorunların çoğaldığını ve oralara belediyenin ulaşmadığını gördük. 1 Nisan'dan sonraki haftadan itibaren tüm mahallelerimize, belediyedeki ilgili arkadaşlarla giderek, mahalle sakinleriyle bir araya geleceğiz. Bu mahallelerdeki sorunları, vatandaşların kendileriyle görüşeceğiz."

        - "Wİ-Fİ, gençlerimize ücretsiz olacaktır"

        Yaman, seçim çalışmaları kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören gençleri ziyaret ederek dertlerini dinlediklerini belirterek, gençlerden Wİ-Fİ talebi aldıklarını söyledi.

        Bu konuda gençlere söz veren Yaman, "Özellikle belediyemizin tesislerinin olduğu alanlarda, onların yoğunlukta olduğu yerlerde Wİ-Fİ, gençlerimize ücretsiz olacaktır. Akıllı durak uygulaması, AK Parti döneminde başlayan bir hizmetti. Maalesef, bazı noktalardaki akıllı durakları sökmeyi uygun gördü arkadaşlar. Mahallelerimizden gelen talep doğrultusunda her mahalleye akıllı durakları koymaya devam edeceğiz. Bu durakların içinde Wİ-Fİ ve klima sistemi de olacak." dedi.

        Yaman, dünyada ve Türkiye'de elektrikli şarj istasyonlarına yönelik ihtiyacın arttığını, belediyeye ait tesislerde bu istasyonları çoğaltacaklarına kaydetti.

        Mustafa Yaman, AK Parti döneminde kent merkezinde inşa edilen su depolarında incelemelerde bulunduklarını, 8 deponun tamamının dolu olmadığını aktardı.

        Belediye başkanlarının bu tarz konuları takip etmesi gerektiğinin altını çizen Yaman, "Alternatif su kaynaklarının dördünün yerini tespit ettik. İnşallah göreve geldiğimizde bunlarla ilgili çalışmalara başlayacağız. Hürriyet Mahallesi'ne gittik, vatandaşımızın gözünden yaş geldi. İmar uygulaması yapılamadığından dolayı bu bölgedeki vatandaşlarımız, her ay 'Belediyenin vidanjörü gelsin, evin altını basan kanalizasyonu temizlesin' diye bekliyorlar. Bilecik, bunu hak etmiyor. Göreve geldiğimizde bu uygulamaları yaparak kanalizasyon çalışmalarına önem vereceğiz." ifadesini kullandı.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise kentin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde ciddi mesafe katettiğini vurguladı.

        Eldemir, Yaman'ın daha önce yapmış olduğu belediye başkanlığı döneminde, ufak bir belediyede gösterdiği performansla Bilecik'i daha ileriye götüreceğini belirterek, "AK Parti'li, Cumhur İttifak'lı belediyeler olarak inancımız şudur; belediyelerimiz, gerçek belediye olsun. Belediyelerimiz, hizmette yarışsın. Belediyelerimiz, vatandaşa en güzel hizmetleriyle göz doldursun. Belediyelerimiz, vatandaşın önünde ne kadar engel varsa kaldırsın." dedi.

        Programda, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım ile MHP İl Başkanı Talha Özkan da katılımcılara hitap etti.

        Etkinliğe, AK Parti ve MHP belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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