Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Özel gereksinimli kadın, iş yerine tandem bisikletle ulaştırıldı

        Bilecik Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel gereksinimli Nurcan Söğüt'ü, çalıştığı +1 Mutluluk Kafe'ye tandem bisikletle evinden alarak ulaşımı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel gereksinimli kadın, iş yerine tandem bisikletle ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü'nde özel gereksinimli Nurcan Söğüt'ü, çalıştığı +1 Mutluluk Kafe'ye tandem bisikletle evinden alarak ulaşımı sağladı.

        Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı.

        +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı.

        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, yaptığı açıklamada, belediye işbirliğinde güzel bir program düzenlediklerini söyledi.

        Yavuz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem bisikletle ulaşıma dikkat çekmek hem hayatta engellerin aşılabileceği hem de kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki yerine dikkat çekmek istedik. Birçok etkinlikte kullandığımız çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile sürdük." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bul...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bul...
        BŞEÜ'de "Girişimcilikte Kadın Eli Konferansı" yapıldı
        BŞEÜ'de "Girişimcilikte Kadın Eli Konferansı" yapıldı
        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata...
        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata...
        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı
        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...